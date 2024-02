1,5 milhão de inscritos no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), com inscrições abertas de 19 de janeiro a 09 de fevereiro. Taxa de R$ 90 para nível superior e R$ 60 para nível médio.

A ministra Esther Dweck

Reforçou o compromisso com a segurança dos candidatos, mencionando tentativas de golpes antes da abertura das inscrições.

Ela orientou sobre o pagamento da taxa, destacando que deve ser feito através da guia de recolhimento da União, podendo ser pago no banco ou via PIX, mas sempre utilizando a guia.

As agências dos correios nas cidades de aplicação das provas estão prontas para auxiliar com o pagamento e solucionar problemas digitais.

Entenda o Concurso Público Nacional Unificado

O Concurso Público Nacional Unificado é uma inovação do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.

Este modelo realiza concursos públicos conjuntos para preenchimento de cargos efetivos em órgãos federais, com aplicação simultânea de provas em todos os Estados e no Distrito Federal.

A inscrição é feita no site do GOV.BR, onde o candidato escolhe as carreiras divididas em oito blocos temáticos.

O CPNU possibilita inscrição em múltiplos cargos do mesmo bloco com uma única taxa.

Ao disputar vários cargos, o candidato indica suas preferências para estabelecer a prioridade em uma eventual convocação, considerando a pontuação obtida. A prova acontecerá simultaneamente em 220 cidades do Brasil em 5 de maio. Acesse a página do Concurso Público Nacional Unificado

