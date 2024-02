Aleac – Convidado pelo governador Gladson Cameli para prestigiar a abertura do carnaval da família, promovido pelo governo do estado na gameleira, em Rio Branco, o primeiro secretario da ALEAC, deputado Nicolau Junior, celebrou a abertura da festa mais popular do país.



Apoiador dos grandes eventos promovidos e organizados pela gestão de Cameli, Nicolau festejou o início da quina carnavalesca ao som da bateria do Bloco Sem Limites, um dos expoentes quando o assunto é carnaval.

Com toda estrutura administrativa concentrada na organização da festa, o que engloba segurança, trânsito e serviços de saúde, o carnaval da família tem a estimativa de reunir mais de 40 mil pessoas por noite.

“O povo vem pra festejar porque confia no gestor que está à frente de toda essa equipe. Vim prestigiar porque sabia que aqui as famílias estariam, para brincar, se alegrar e agradecer ao governo por todo esse investimento. O Gladson tem um diferencial que nenhum governador que passou pelo Palácio Rio Branco tem: ele gosta do povo”, pontuou Nicolau.

A festa na gameleira vai se entender todas as noites até uma hora da manhã.