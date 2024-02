O GdA, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), divulgou o resultado, homologação e convocação para o Curso de Formação do concurso público conforme o Edital n.º 001 SEAD/PMAC, de 25 de maio de 2023, em edição extra do Diário Oficial.

Os convocados devem se matricular no 6º Batalhão da Polícia Militar em Cruzeiro do Sul e no Centro de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps) em Rio Branco.

A entrada no Curso de Formação depende do cumprimento dos requisitos do edital. Os candidatos devem garantir que preencham todos os critérios para se matricularem dentro do prazo estabelecido.

Os candidatos podem obter informações sobre o concurso público ligando para 0800 283 4628 ou enviando um e-mail para [email protected].

Editais:

Edital n.º 028 – PM/AC – Resultado do concurso – 09-02-2024

Edital n.º 029 – PM/AC – Convocação para a matrícula no curso de formação – 09-02-2024

