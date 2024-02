The Guardian, que oestadoacre reproduz trecho:

(…)Safety Shot is the latest in a slew of products that are said to accelerate the breakdown of alcohol and replenish essential nutrients that help the body recover. “The big difference is that there’s nothing in the world that lowers your blood alcohol content like our patented beverage,” said Safety Shot’s CEO, Brian John.

Safety Shot é o mais recente de uma série de produtos que aceleram a degradação do álcool e repõem nutrientes essenciais que ajudam o corpo a se recuperar. “A grande diferença é que não há nada no mundo que reduza o teor de álcool no sangue como a nossa bebida patenteada”, disse o CEO da Safety Shot, Brian John.

Grifo meu: não existe Safety Shot no Acre nem no Brasil….Lançado nos EUA e com distribuição na Inglaterra por enquanto…Enquanto não chega na periferia – se chegar – melhor apelar para o caldo….Que não é remédio, muito menos injeção. Ou tomar cerveja sem álcool, que passei adotar.

J R Braña B.