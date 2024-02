PMRB – O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, acompanhado de alguns secretários municipais, participou de uma reunião no Tribunal de Contas do Estado (TCE), para aprimorar o acompanhamento das obras públicas realizadas na capital.

A reunião que contou com a participação da Controladoria Geral da União (CGU) visa apresentar um novo modelo de acompanhamento dessas obras inspirado no já bem-sucedido sistema implementado em São Paulo.

O presidente do TCE, José Ribamar Trindade, enfatizou a importância desse novo modelo, destacando o compromisso da instituição em promover transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos.

“Como a prefeitura vem realizando algumas obras de impacto e todos nós temos o maior interesse em que essas obras andem, da melhor forma possível, dentro da legalidade das normas que são estabelecidas pelas leis, o tribunal está se colocando à disposição, com a CGU, para orientar e fazer o que for possível para que a prefeitura consiga concluir essas obras no menor tempo possível e com a qualidade que a população espera.”

Durante a reunião, também foram compartilhados os avanços da Prefeitura de Rio Branco no que diz respeito à transparência, destacando iniciativas como o programa “De Olho na Obra”. Os representantes dos órgãos controladores presentes demonstraram satisfação com os resultados apresentados.

“A intenção é discutir um pouco com a Prefeitura das ações para a construção do viaduto na rotatória da AABB. É uma obra importante para a nossa sociedade, um objeto que a gente considera que tem que ser entregue. Então os órgãos de controle se reuniram para contribuir com a Prefeitura na execução desse objeto, na identificação dos riscos da obra e fazendo de tudo para que essa obra seja entregue para a sociedade sem nenhum atrapalho, de acordo com cronograma e com o orçamento planejado.”

Ao final da reunião o prefeito Tião Bocalom disse que essas iniciativas vêm para contribuir com o aprimoramento do trabalho que vem sendo realizado pela equipe municipal e reafirmou o compromisso com uma gestão transparente e responsável, em benefício de toda a sociedade.

“Isso é muito importante, porque nós não temos nada escondido, ao contrário, nós queremos continuar gastando bem o dinheiro público, fazendo com que as obras sejam mais ágeis, as coisas aconteçam mais rapidamente e não ter problemas no futuro e a melhor forma é essa daqui mesmo. Então saio daqui muito feliz com esta reunião e tenho certeza que isso aqui é pra aprimorar cada vez mais o nosso trabalho, porque ele continua cada vez mais transparente, cada vez mais com resultados e onde quem ganha com tudo isso aí é a nossa população. Porque o dinheiro público precisa ser bem gasto, a população tem que saber onde está sendo gasto”, concluiu o prefeito.

(…)