O TJAC abriu o edital n.º 1/2024 para estágio, oferecendo vagas imediatas e cadastro de reserva para estudantes de graduação. As oportunidades são em diversas áreas nas Comarcas do Acre, exceto Rio Branco.

Os interessados devem se inscrever de 20 de fevereiro a 18 de março de 2024, apenas no site da EmBrasil. As comarcas participantes são Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Manoel Urbano, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri.

A prova objetiva, única fase do processo seletivo, será online no dia 24 de março, das 0h às 23h59. O resultado sai em 5 de abril.

Os aprovados trabalharão 5 horas por dia, totalizando 25 horas por semana. O contrato é de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12. Receberão uma bolsa-auxílio de R$ 1.412, mais vale-transporte, podendo chegar a R$ 1.588.

O edital completo pode ser acessado na edição n° 7.479 do Diário da Justiça eletrônico, publicada nesta segunda-feira, dia 19.

