Jornalista Breno Altman, do Ópera Mundi –  confirma participação aqui em @oestadoacre no YT ao vivo, no dia 2 de Março….Um sábado…!

Vídeo abaixo foi gravado nesta noite em Brasília durante lançamento do seu livro Contra o Sionismo, com a estimada ajuda de Sibá Machado.

Olha a nossa responsabilidade num momento de grande tensão na Faixa de Gaza…E entre os governos de Israel e do Brasil.

Breno é judeu, comunista e não apoia o massacre do governo de extrema-direita sobre o povo palestino…

J R Braña B.