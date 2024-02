Em caso de emergência, ligue 193

Cuidado com a rede elétrica

O Rio Acre está transbordando, atingindo 16,20 metros em Rio Branco nesta terça-feira, 27…

Jordão, com pouco mais de 9 mil habitantes, segue com 80% da população atingida pelas águas do Rio Tarauacá…

Nas dez cidades mais afetadas, 58 abrigos públicos estão abertos para 5.402 pessoas desabrigadas. Além disso, 5.720 pessoas estão desalojadas, buscando abrigo com familiares ou amigos…

Veja os números por cidade:

Rio Branco

Pessoas desabrigadas: 634

Pessoas desalojadas: 414

N.º de bairros atingidos: 34

Abrigos: 10

Plácido de Castro

Pessoas desabrigadas: 22

Pessoas desalojadas: 202

N.º de bairros atingidos: 13

Abrigos: 2

Xapuri

Pessoas desabrigadas: 92

Pessoas desalojadas: 197

N.º de bairros atingidos: 5

Abrigos: 3

Tarauacá

Pessoas desabrigadas: 205

Pessoas desalojadas: 0

N.º de bairros atingidos: 5

Abrigos: 2

Assis Brasil

Pessoas desabrigadas: 340

Pessoas desalojadas: 125

N.º de bairros atingidos: 4

Abrigos: 4

Jordão

Pessoas desabrigadas: 1.706

Pessoas desalojadas: 2.061

N.º de bairros atingidos: 4

Abrigos: 7

Sena Madureira

Pessoas desabrigadas: 30

Pessoas desalojadas: 0

N.º de bairros atingidos: 2

Abrigos: 1

Epitaciolândia

Pessoas desabrigadas: 1.010

Pessoas desalojadas: 750

N.º de bairros atingidos: 3

Abrigos: 8

Santa Rosa do Purus

Pessoas desabrigadas: 521

Pessoas desalojadas: 960

N.º de bairros atingidos: 2

Abrigos: 6

Brasileia

Pessoas desabrigadas: 842

Pessoas desalojadas: 1.011

N.º de bairros atingidos: 12

Abrigos: 14

Para solicitar atendimento em decorrência das chuvas, basta entrar em contato com o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), por meio do 193.

Há um efetivo empenhado (Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e secretarias de Estado) para atender as famílias necessitadas.

Obs: Os números podem sofrer alterações conforme o horário de divulgação deste boletim.

Confira o relatório direto no site do Corpo de Bombeiros.

Previsão para terça-feira, 27

Segundo o Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), baseado em dados do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), a terça-feira, 27, vai ser de sol entre muitas nuvens em todo o estado. O tempo abafado favorece a organização de nuvens carregadas que provocam pancadas de chuva com trovoadas entre a tarde e à noite em todas as regiões acreanas. Há possibilidade de temporais em todo o estado, mas devem ocorrer de forma pontual.

Todos os dados são concentrados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) por meio do Cigma, onde funciona a sala de situações e monitoramento ambiental.

Para prevenir acidentes, a concessionária de energia elétrica Energisa orienta aos clientes afetados pela cheia a não tentar consertar eventual falta de energia. Se a casa for atingida pela água da enchente, desligue o disjuntor de energia (chave geral).

A empresa atua sempre em parceria com a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros para avaliar ou realizar o desligamento da energia por motivo de segurança das equipes que estão atuando no resgate das famílias atingidas pelas águas.

A Energisa reforça que, ao identificar algum perigo com a rede elétrica, o cliente deve entrar em contato pelos canais de atendimento: aplicativo Energisa ON, Gisa (www.gisa.energisa.com.br) e call center 0800-647-7196.