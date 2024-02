Últimas atualizações sobre as famílias acreanas…

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Grupo Especial de Apoio e Atuação para Prevenção e Resposta a Emergências ou Estado de Calamidade devido à ocorrência de Desastres (GPRD), acompanha de perto a situação das famílias desabrigadas pelas alagações em Assis Brasil.

No município, onde o Rio Acre está em processo de vazante, existem ainda 340 pessoas desabrigadas e 125 desalojadas, conforme o último boletim divulgado pelo Governo do Estado. Quatro bairros foram atingidos pelas cheias e quatro abrigos foram montados para acolher as famílias.

(…)