PMRB – O Saerb informa, que em detrimento das condições do Rio Acre, as captações da ETA I e II apresentaram problemas, tendo inclusive um flutuante perfurado pela batida de tronco de árvore. A previsão inicial era que ontem (sexta-feira 1°) houvesse a normalização dos serviços, mas não foi possível. Os trabalhos continuam para que até às 14hs de hoje (sábado 2) a ETA I esteja na sua produção máxima de 600 litros por segundo, enquanto a ETA II, no final da tarde.

Todos os esforços estão sendo feitos pelo SAERB para a retomada completa, mas pela situação que o rio se apresenta e pela complexidade dos trabalhos não foi possível que ocorresse em um menor tempo.

Regiões afetadas

Castelo Branco, Bela Vista, Mascarenhas de Moraes, Abraão Alab, Palheiral, Estação Experimental, Ivete Vargas, Centro, Bosque, Cohab do Bosque, Aviário, Base, Manoel Julião, Morada do Sol, Invernada, Tropical, Cadeia Velha, Habitasa, Adalberto Aragão e Cr São Francisco

* Conjunto Solar.

* Conjunto Procon.

* Vila Ivonete.

* Manoel Julião

* Nova Estação.

* Geraldo Fleming.

* Conquista.

* Trecho da Av. Antônio da Rocha Viana.

* Parte da rua Getúlio Vargas, até o Lourenço Filho.

* Conj Village

* Bahia Nova

* Bahia Velha

* Aeroporto Velho

* Ayrton Sena

* Boa União

* João Eduardo 2

* Parte do João Eduardo 1

* Sobral

* Plácido de Castro

* Bom Sucesso

* Residencial Cabreúva

* Residencial Carandá

* Bairro São Sebastião

* Boa Vista.

* Tancredo Neves, Alto Alegre, Vila Nova, Lot Novo Horizonte, Sta Mônica, Reserva do Bosque e Bairro Novo Horizonte .

Bairro Placas, Raimundo Melo, Reserva do Bosque e Bairro Novo Cruzeiro.

Rua Joaquim Macedo, Oscar Passos ll e lll, Reserva do Bosque e Bairro Novo Cruzeiro.

Adalberto Sena, Xavier Maia, Vanderlei Dantas, Lot Céu Azul, Resid Juruá, Resid Envira, Reserva do Bosque e Bairro Novo Cruzeiro.

Estrada do São Francisco Estrada da Embratel

Edson Cadaxo