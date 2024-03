Ative agora mesmo as notificações oestadoacre.com

O GdA, por intermédio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), conforme o Edital n.º 001/2024 – SEAD/SEFAZ, datado de 13 de dezembro de 2023, anunciou publicamente que, em decorrência às persistentes chuvas e em virtude do Decreto n.º 11.414 de 24 de fevereiro de 2024, que declara emergência nas áreas afetadas por inundações no Estado do Acre, a realização das provas objetivas inicialmente agendadas para 10 de março de 2024, está oficialmente adiada.

A nova data para a aplicação das Provas Objetivas foi fixada para 2 de junho de 2024, sendo essa decisão tomada considerando a segurança e as condições propícias para a realização do exame.

