Daniel Zen, presidente do PT, no Equis, sobre um senador do Acre

-O presidente @LulaOficial libera os recursos para os municípios atingidos pela enchente e quem vai pra televisão anunciar é um senador bolsonarista, ultra-liberal, de extrema direita, reacionário e que enche a boca pra dizer que o presidente só faz mal ao BR e ao AC…

-Um recado para o senador-jacamim, que gosta de abanar com o chapéu alheio: agradeça ao presidente @LulaOficial, senador! Tenha ao menos a hombridade de dar o crédito a quem, de fato, é o responsável pela liberação dos recursos. Ao dizer a verdade, sua língua não vai cair…

(…)