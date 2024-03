O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Grupo de Trabalho na Defesa dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (GT-TEA), realizou, na terça-feira, 5, uma reunião com a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). O objetivo foi discutir uma parceria para realização da “Semana da Cidadania” voltada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista em Rio Branco.

Durante a reunião, a coordenadora do GT-TEA, procuradora de Justiça Gilcely Evangelista, dialogou com o presidente da Aleac, deputado Luiz Gonzaga, e com o deputado Nicolau Júnior, para definir o cronograma de ações que serão realizadas na Semana. O evento acontecerá de 04 a 07 de abril, em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado no dia 02 de abril.

A programação inclui uma sessão solene na Aleac, no dia 04 de abril, e para o dia 05, está previsto um adesivaço de conscientização do TEA.

O “Dia D” será em 06 de abril, na Escola Estadual Serafim da Silva Salgado, onde serão oferecidos diversos serviços do MPAC e parceiros, como orientação jurídica por meio do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), da Ouvidoria e do Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição (Napaz). Além do Seminário “Eu sou Autista e Tenho Direitos”, e atendimento individual e cadastro para o Projeto “TEA — Eles não estão Sós”.

A iniciativa contará ainda com consultas médicas especializadas, vacinação, emissão de documentos, serviço social, recreação, entre outros. A semana se encerrará com a 3ª Corrida Azul pela Conscientização da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.