A Prefeitura de Rio Branco, deu início, na manhã deste sábado (09), ao processo de cadastro de famílias que foram afetadas pelas enchentes do Rio Acre e que devem ser beneficiadas pela municipalidade com sacolões de alimentos. kits de limpeza e kits de higiene pessoal. É uma verdadeira força tarefa com o envolvimento de voluntários de todas as secretarias.

(…)

De casa em casa, as equipes de voluntários da Prefeitura de Rio Branco, percorrem os primeiros bairros onde a água já recuou e as famílias já começam a voltar para os seus lares. Um desses bairros é o Cidade Nova, na região do segundo distrito da capital.

“Hoje nós estamos aqui na Regional da Cidade Nova. Temos outras equipes também trabalhando em outros bairros, na região da Baixada e no Taquari, fazendo o cadastramento das famílias que foram atingidas. Hoje, no dia 9 e amanhã, a partir das 8 horas, em cada ponto dessas regionais estaremos cadastrando eentregando os sacolões. Para as pessoas aqui da Cidade Nova, vai ser ali na Praça da Juventude, a antiga rodoviária”, explicou a voluntária Clara Macêdo.

(…)