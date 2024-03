Aleac – O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, entregou um carro zero km, modelo Onix, ao Sindicato dos Pescadores Artesanais de Cruzeiro do Sul, no domingo (11).

O veículo foi comprado com emenda destinada por Luiz Gonzaga para contribuir com as ações do sindicato no Juruá para beneficiar 1,2 mil pescadores e pescadoras da região.

De acordo com o presidente da Aleac, o veículo doado ao sindicato será de fundamental importância para atender os pescadores que procuram atendimento médico e outras demandas na cidade de Cruzeiro do Sul.

“É com alegria que cumprimos mais um compromisso com o Sindicato dos Pescadores de Cruzeiro do Sul que foi a entrega de um carro que vai ser usado para atendimentos sociais aos nossos pescadores que precisam ir a hospitais e outros lugares. Graças a Deus fizemos a emenda e hoje entregamos a chave. Tenho certeza que o sindicato vai usar o veículo da melhor forma possível”, disse o parlamentar.

O presidente do sindicato, Adaias Sousa, agradeceu ao presidente da Aleac pela emenda que resultou na compra do carro.

“Quero agradecer ao presidente Luiz Gonzaga pela destinação do carro para o nosso sindicato. Pode ter certeza que vamos usá-lo da melhor forma possível para beneficiar nossos sócios”, disse Adaias.

O pescador Aluízo Silva, um dos associados mais antigos do sindicato, afirmou que o veículo vai contribuir muito com os pescadores que não têm condições de se deslocarem até a cidade para procurar atendimentos.

“Essa doação do deputado Gonzaga vai melhorar muito a vida dos associados. Agora o sindicato poderá atender os sócio levando em hospitais, postos de saúde e vários outros lugares que precisamos. Antes passávamos por necessidade, mas agora isso foi resolvido”, disse o pescador.