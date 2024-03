O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da 1ª Promotoria Especializada de Defesa do Consumidor, abriu um inquérito civil para apurar a crise de abastecimento de água em Rio Branco.

Moradores de pelo menos 47 bairros e mais nove trechos da capital acreana estão enfrentando problemas com a distribuição de água, o que tem causado transtornos à população, especialmente para aqueles que já enfrentam dificuldades decorrentes da enchente.

O promotor de Justiça Dayan Moreira Albuquerque encaminhou um ofício para o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), solicitando esclarecimentos sobre a situação atual do abastecimento de água na cidade e as medidas que estão sendo tomadas para normalizar a distribuição.