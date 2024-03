Em mais uma ação para atender as comunidades indígenas atingidas pela cheia do Rio Acre, o governo do Estado, por meio da Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas (Sepi), enviou mais de 700 cestas básicas para a Terra Indígena Ashaninka do Alto Rio Envira, em Feijó.

O carregamento, que deve sair na quarta-feira, 13, para Feijó, conta com 300 cestas de 25 quilos cada e outras 400 de 12,40 quilos. Além disso, estão sendo enviados 48 mosquiteiros, 100 redes e 34 kits de higiene. A área indígena é uma das mais distantes do estado, sendo necessário 10 dias de barco para chegar até lá.

(…)