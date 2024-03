PMRB – A Prefeitura de Rio Branco vem através desta, repudiar a publicação de uma notícia mentirosa que foi publicada no site 3 de Julho Notícias informando a visita da Polícia Federal na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do município, tentando colocar em dúvidas a administração de recursos destinados ao apoio às vítimas da enchente do Rio Acre e igarapés em 2023.

Tal notícia nada mais é que uma tentativa de denegrir a imagem de uma gestão séria, honesta, que prima pelo zelo da máquina pública e pela dignidade das famílias rio-branquenses.

Vale esclarecer que o benefício de aluguel social é adquirido conforme um relatório emitido pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, diante da situação de cada família conforme o laudo da Comdec para só então, obtenção do benefício.

Sobre o recurso oriundo do governo federal no ano de 2023, foi feita a devida prestação de contas aos órgãos responsáveis, onde o recurso não gasto, foi prontamente devolvido aos cofres públicos federais.

A Prefeitura de Rio Branco não concorda com a política suja que praticavam anteriormente ou submetiam a nossa população. Por isso, constantemente opositores fazem campanhas difamatórias contra a atual gestão e servidores da prefeitura.

Vamos continuar cuidando com transparência do dinheiro público, inclusive com respaldo dos órgãos fiscalizadores que vêm acompanhando de perto todas as ações desenvolvidas para às vítimas da alagação de 2024, e assim continuar promovendo as políticas de Assistência Social e Direitos Humanos para àqueles que mais necessitam e que se encontram em vulnerabilidade social.

A prefeitura informa ainda que irá recorrer na justiça para desmascarar àqueles que usam de artimanha da mentira para denegrir a imagem do prefeito e seus secretários.

(…)