Em um marco significativo para o progresso da região do Juruá, o senador Sérgio Petecão (PSD) e o deputado federal Zezinho Barbary (PP) anunciaram, nesta quinta-feira (21), a alocação de R$ 20 milhões para a construção de um novo porto, em Cruzeiro do Sul. Esse investimento, proveniente de emendas parlamentares, promete revolucionar o comércio e a logística regional.

De acordo com os parlamentares, o novo porto será erguido na entrada da cidade, ao lado da ponte, substituindo a estrutura precária do porto atual, que não atende mais às crescentes demandas da região do Juruá. O projeto inclui terminais de carga e passageiros, bem como, atracadouros para embarcações de diferentes tamanhos. Espera-se que essa nova infraestrutura possa oferecer mais conforto, segurança e eficiência ao transporte fluvial, impulsionando, assim, a economia local e criando novas oportunidades para os moradores da região.

O anúncio foi recebido com entusiasmo pela comunidade do Juruá e pelo prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, que ressaltou a importância do novo porto para o desenvolvimento da cidade. Ressaltou que a expansão da capacidade portuária trará comodidade e agilidade para os usuários do transporte fluvial, impulsionando o comércio e a renda na região.

“O atual porto recebe embarcações de passageiros e mercadorias de diversos municípios do Juruá e do Amazonas, como Eirunepé, Ipixuna e Guajará, portanto, é uma grande obra que, certamente, irá impulsionar o desenvolvimento econômico e social de nosso município e toda região.”, destacou.

Desenvolvimento regional

Petecão enfatizou que a construção do novo porto é uma resposta às necessidades urgentes da região do Juruá e da comunidade de Cruzeiro do Sul, que há muito tempo clama por melhorias na infraestrutura.

“Este era um sonho antigo, e agora, com o apoio do Zezinho Barbary e do prefeito Zequinha, finalmente poderemos realizá-lo. Vamos construir um novo porto, mais moderno e equipado para atender à população. Um embarcadouro para que as pessoas possam chegar, embarcar e retirar suas mercadorias com mais segurança e conforto, ” disse o senador.

(…)