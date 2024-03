PMRB – O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, chegou de Brasília na manhã desta Quinta-feira Santa e a nesta tarde se reuniu com os empresários que irão trabalhar no Programa Asfalta Rio Branco, que terá a ordem de serviço liberada na próxima segunda-feira, (1°). A reunião ocorreu no auditório da Seinfra, no antigo Mira Shoping, com 10 empresas que foram aprovadas na licitação.

O Programa Asfalta Rio Branco consiste no serviço de tapa buracos, recapeamento das principais vias da capital e recuperação de algumas calcadas para garantir a trafegabilidade do transporte público e minimizar o sofrimento dos motoristas e transeuntes.

Neste domingo (31), às 13h será realizado um desfile com parte das máquinas que serão utilizadas no Programa, e a segunda-feira (1°), uma grande festa no Quadrilhódromo da Arena da Floresta dará o pontapé inicial do programa que vai mudar a cara da capital acreana.

O prefeito Tião Bocalom aproveitou a ocasião para falar aos empresários que o tempo de serviços mal realizados acabou em Rio Branco.

“O que exigimos é um serviço de qualidade, que respeite o que está em contrato e leve dignidade à nossa querida população, porque ela merece. Nós estamos na política para servir bem ao povo”, afirmou.

(…)