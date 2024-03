Na última sexta-feira, um leitor do nosso site entrou em contato para relatar problemas de iluminação em sua rua. Demonstrando a importância da participação, ele, que prefere permanecer anônimo, denunciou a situação, destacando uma falha persistente que afetava diretamente a segurança e a qualidade de vida dos moradores locais.

Hoje, 28, o morador viu equipes de manutenção restaurando a luz em vários postes no bairro Abraão Alab, em Rio Branco. A eficácia dessa resposta imediata foi notável, em contraste com a inatividade anterior.

Além disso, a equipe de fiscalização despachada para investigar as reclamações entrou em contato com o reclamante, fornecendo atualizações sobre o progresso da restauração do serviço. Sinal positivo.

O residente descreve situação problemática que perdurava. “Antigamente, nunca arrumavam ou demoravam um ano para virem”, lamentou o morador que preferiu não ser identificado.

Se você ainda tem problemas de iluminação ou precisa relatar outras questões, entre em contato pelos seguintes números de telefone:

3212 7472

2106 8013

3223 4877

Sua participação é essencial para tornar a cidade mais segura e funcional para todos…

by JLab