O governo do Luiz Inácio Lula da Silva vai colocar no ar na próxima semana uma nova campanha publicitária que buscará, ao mesmo tempo, acenar aos evangélicos, segmento alinhado ao bolsonarismo, e tentar destacar a entrega de obras e projetos como forma de esfriar a polarização política que domina o país.

A ideia é que o material seja exibido simultaneamente à visita do presidente e de seus ministros a cada estado. O slogan escolhido pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) é “Fé no Brasil”, que, na visão de integrantes do governo, sinaliza ao público religioso e busca demonstrar que as promessas de Lula estão se materializando.

(…)

Em tempo: o PT deve liderar essa iniciativa, aproveitando sua posição no governo para promover a colaboração entre grupos… No Brasil, a união de grupos distintos ocorre principalmente quando há necessidade de realizar atividades práticas. Tanto os governos quanto os evangélicos deveriam concordar em cuidar do patrimônio público, o que inclui a manutenção de escolas e praças que estão abandonadas…

by JLab