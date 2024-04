GdA – Os investimentos no setor de turismo no Acre têm impactado na economia e também dado destaque ao estado em nível nacional. Uma pesquisa divulgada na última segunda-feira, 1º, pelo Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio/SP), com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que o estado teve um aumento de 22,7% no faturamento com turismo e ficou acima até do índice nacional, que foi de 1,5%.

Grifo meu: Acre ainda não tem a menor ideia do que seja uma economia baseada no turismo…



J R Braña B.