EBC – Relatório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) indica que há superlotação em 13 dos 19 estabelecimentos prisionais inspecionados pelo órgão em maio e junho do ano passado no estado de Goiás. O documento foi publicado neste mês na internet.

(…)

Grifo meu: os dados são do Estado de Goiás, mas serve para qualquer federação no Brasil…É uma vergonha humana.

J R Braña B.