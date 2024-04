Emanuelly Falqueto do TJ:

Há quase 32 anos, o Jordão foi reconhecido como município pela Lei n.°1.034 do dia 28 de abril de 1992 e para comemorar esse aniversário o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) levará as ações de cidadania do Projeto Cidadão até a Escola Bernado Abdon da Silva, no Centro da cidade.

Durante dois dias, 26 e 27, a partir das 8h, será realizada a emissão de documentos (1ª e 2ª via de RG, CPF, Carteira de Trabalho, 2ª Vida de certidão de nascimento, obtido e declaração de nascimento vivo), atendimentos jurídicos (ações judiciais, consultas e encaminhamentos de retificação de documentos), consultas e orientações sobre previdência e assistência social com Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Somado a esses serviços, no dia 27 também será realizado o Casamento Coletivo.

Cejuc

Além disso, a Presidência do TJAC irá entregar as novas instalações do Centro de Justiça e Cidadania (Cejuc) da cidade e também dentro do local será instalado o Ponto de Inclusão Digital da Justiça (PIDJus).

As unidades irão oferecer serviços do Sistema de Justiça à população local, que será um ambiente adequado para realização de audiências, mediações e conciliações, proporcionando uma resolução mais ágio e eficiente dos conflitos.

Já o PIDJus será um local onde a população terá acesso a serviços e informações jurídicas por meio da tecnologia. O permitirá que os cidadãos possam realizar consultas processuais, e outros serviços do Poder Judiciário, bem como dos parceiros: Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Regional (TRT14) e o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC).