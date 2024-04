EBC – Uma nova opção de voo internacional – partindo do Aeroporto Internacional de Brasília – foi anunciada pelo governo brasileiro. É a cidade de Bogotá, capital da Colômbia. A partir do dia 27 de outubro, as duas capitais serão conectadas por um voo direto, inicialmente com três frequências semanais, de ida e volta. O tempo de viagem é de aproximadamente cinco horas.

(…)

Grifo meu: é o efeito Lula em Bogotá…Brasília deve centralizar as saídas de voos no país….Não faz sentido São Paulo cumprir esse papel.



J R Braña B.