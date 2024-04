Bad Bunny numa mescla instigante na música Mónaco....

…Aparece até Charles Aznavour…

Versos fundamentais:

//Dime (dime), dime, ¿esto es lo que tú quería’?

//Yo soy fino, esto es trap de galería

//Tú eres un charro, Rocky “The Kid”, una porquería

(…)

//Ustedes no saben lo que es estar en altamar con doscientos cuero’

//Que la azafata te mame el bicho en el cielo

//Lo que es tirar quiniento’ mil en el putero

//Por eso tu opinión me importa cero

(…)

Lo que tú haga’ a mí no me impresiona

Es como meter un gol después de Messi y Maradona

(…)

E o trecho da música hier Encore (Ontem de novo), de Charles Aznavour

//Hier encore, j’avais vingt ans

//Je caressais le temps, et jouais de la vie

//Comme on joue de l’amour, et je vivais la nuit

//Sans compter sur mes jours, qui fuyaient dans le temps

//Ainda ontem, eu tinha vinte anos

//Eu acariciava o tempo e brincava com a vida

//Como se brinca com o amor, e eu vivia a noite

//Sem contar com meus dias, que fugiam no tempo

Ouça…Bad Bunny, do Album ‘Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã’, sucesso absoluto

J R Braña B.