Presidente Gustavo Petro, de esquerda, reúne milhares na Colômbia no Dia do Trabalhador e enfrenta a direita e extrema-direita do seus país mesmo NÃO TENDO MAIORIA NO CONGRESSO.

-Aqui diante de vocês o governo da mudança…o presidente da república informa que amanhã(quinta-feira) se romperá as relações diplomáticas com o Estado de Israel.(…)

Ouça Gustavo Petro…Das palavras aos atos.

Grifo meu: o Brasil é diferente da Colômbia, claro…Mas o governo Lula precisa priorizar a relação direta com a população…Não pode ser um governo de entrevistas coletivas com essa imprensa que conhecemos….Este 1º de maio deveria ter sido em Brasília numa grande mobilização de milhares em favor das bandeiras sociais do povo…Puxado pelo governo Lula.

Grifo meu 2: Na Colômbia, como aqui, a direita e a extrema-direita tentam inviabilizar o governo Gustavo e até tirá-lo de forma anti-democrática do poder…

J R Braña B.