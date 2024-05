Um trecho do blablablá economês do BC abaixo para justificar a pífia redução dos juros da Selic

‘O ambiente externo mostra-se mais adverso, em função da incerteza elevada e persistente referente ao início da flexibilização de política monetária nos Estados Unidos e à velocidade com que se observará a queda da inflação de forma sustentada em diversos países. Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas em um ambiente marcado por pressões nos mercados de trabalho. O Comitê avalia que o cenário segue exigindo cautela por parte de países emergentes.

(…)

Grifo meu: todos os indicados do governo Lula no Copom votaram a favor de uma redução maior que 0,25%…Mas a turma do governo anterior que ainda permanece no Banco Central saiu vencedora….É o BC independente…. Independente e contra os interesses do povo com os juros ainda nas alturas.

Grifo meu 2: CNC diz que juros mais baixos aumentou endividamento da população…



J R Braña B.