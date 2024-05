O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) e a presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (Abdi), Perpétua Almeida, reuniram-se nesta quarta-feira (22) com representantes da Caixa Econômica Federal (CEF) para buscar soluções para a situação da empresa do Grupo Contax no Acre.

Segundo o senador, a empresa venceu uma licitação da CEF para a instalação de uma central de atendimento à população do Acre; até o momento, porém, os trâmites burocráticos não foram superados. Acrescentou que a expectativa é que, com a resolução destas questões, sejam criados pelo menos 1.200 novos empregos no estado.

Já Perpétua ressaltou a importância de resolver o impasse jurídico com urgência para possibilitar a criação dos novos postos de trabalho. Marconi Santos, diretor de operações da CEF, afirmou que a instituição está comprometida em resolver a situação o mais rápido possível. Ele explicou que o congestionamento nos serviços telefônicos do banco, devido aos novos programas do governo federal e à ajuda emergencial ao estado do Rio Grande do Sul, tem sobrecarregado o sistema.

Ao final da reunião, Petecão demonstrou otimismo com as informações prestadas pela CEF.

“Estamos confiantes de que, com a colaboração da Caixa Econômica Federal conseguiremos resolver essa situação e viabilizar a implantação dessa central em nosso estado. Na prática, significa mais empregos de carteira assinada, beneficiando nossa população e fortalecendo a economia local”, afirmou o senador.

Contextualização

O Grupo Contax é uma empresa brasileira que oferece serviços de call center, incluindo telemarketing e atendimento ao cliente. O grupo venceu uma licitação para prestar serviços de call center à Caixa Econômica Federal no Acre. No entanto, o processo foi judicializado. Apesar de uma liminar favorável à Contax ter sido concedida pela Justiça, o contrato foi suspenso devido a burocracias administrativas da CEF, que aguarda uma nova manifestação judicial.

(…)