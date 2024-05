Aleac – Na manhã desta quinta-feira (23), os presidentes de 16 Juntas Comerciais do Brasil, acompanhados da presidente da Junta Comercial do Acre (JUCEAC), Nayara Honorato, foram recebidos pelo presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), e pelo primeiro-secretário, deputado Nicolau Júnior (pp). A recepção ocorreu na sede do Poder Legislativo, onde inicialmente participaram de uma reunião com os parlamentares e, em seguida, puderam conhecer as instalações da Casa, assim como também sua história.

Durante o encontro, o presidente da Aleac, deputado Luiz Gonzaga, enfatizou a importância das relações colaborativas e parcerias para o desenvolvimento do Acre. Ele destacou que, sendo um estado pequeno, é crucial que todos trabalhem em conjunto e com honestidade, reforçando que a união é essencial para a prosperidade. Gonzaga também mencionou a posição estratégica do Acre, próximo ao Peru e a potencial construção de uma rodovia que ligaria o estado ao Pacífico, facilitando o comércio com países asiáticos e beneficiando a economia local.

“A relação entre o público, as instituições e o comércio tem sido muito positiva”, afirmou Gonzaga. “Nosso estado é pequeno e precisamos falar a mesma língua para prosperar. Não pode haver conflitos ou mentiras. Estamos situados em um ponto estratégico do Brasil, com potencial para se tornar um forte elo com o Peru e o Oceano Pacífico. A construção de uma rodovia que nos conecte ao Pacífico é uma grande oportunidade, estudada pelo Exército Brasileiro, que pode transformar nosso acesso ao mercado asiático e impulsionar a economia do Acre e de todo o Brasil.”

Durante o encontro, a presidente da JUCEAC, Nayara Honorato, expressou seu agradecimento pela presença dos presidentes das Juntas Comerciais de todo o Brasil, destacando a honra e o orgulho de recebê-los no Estado. Ela enfatizou a importância das discussões realizadas sobre pautas cruciais para o desenvolvimento econômico, não só do Acre, mas de todos os estados representados. Nayara sublinhou a relevância das autarquias no fortalecimento da iniciativa privada, destacando a necessidade de desburocratização e agilidade no registro empresarial para gerar empregos e impulsionar a economia regional.

“É uma honra e um imenso orgulho recebê-los no Acre”, afirmou Nayara Honorato. “Tratamos de temas muito importantes para o desenvolvimento de nossos estados. Acreditamos firmemente que uma iniciativa privada fortalecida, com empresas abertas de forma rápida e sem burocracia, gera empregos e movimenta a economia. As Juntas Comerciais têm um papel crucial nesse processo, sendo a primeira porta que um empresário busca para formalizar seu negócio. Expedimos as certidões de nascimento das empresas e facilitamos a vida dos empreendedores, interligando todos os órgãos licenciadores e promovendo um ambiente propício para o empreendedorismo. Sabemos que a informalidade é um grande desafio, especialmente nos locais mais difíceis, e estamos comprometidos em desenvolver políticas públicas que incentivem a formalização.”



✔Veja tambem os destaques na Aleac nesta quinta, 23

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, destacou a importância do evento para o fortalecimento das relações institucionais e o desenvolvimento econômico do Acre. Ele ressaltou que a troca de experiências entre os presidentes das Juntas Comerciais é fundamental para identificar soluções inovadoras e eficientes que possam ser implementadas em todo o país, beneficiando diretamente os empresários e a população local.

“Receber os presidentes das Juntas Comerciais de todo o Brasil é uma oportunidade única para discutirmos melhorias e inovações no registro empresarial,” afirmou Nicolau Júnior. “A parceria entre as instituições é crucial para criar um ambiente de negócios mais dinâmico e acessível. Nossa meta é facilitar a vida dos empreendedores, reduzindo a burocracia e promovendo a formalização dos negócios, o que, em última análise, impulsiona a geração de empregos e o crescimento econômico do Acre e de todo o Brasil.”

A presidente da Federação Nacional das Juntas Comerciais (FENAJU), Gregória Benário, destacou a importância do alinhamento entre as instituições para promover avanços tecnológicos e inovadores que beneficiem o setor empresarial. Ela ressaltou que a colaboração entre o Executivo e o Legislativo é crucial para criar um ambiente de negócios mais eficiente, desburocratizado e transparente. Também elogiou a boa relação entre o governo do Acre e a Assembleia Legislativa local, destacando que essa parceria é fundamental para o sucesso dos projetos da junta comercial e para o fortalecimento do Estado democrático de direito.

“Ajudamos outros órgãos a avançar na esfera tecnológica e da inovação, proporcionando ao empresário um ambiente com menos burocracia, mais celeridade e transparência,” afirmou Gregória. “Tudo isso está alinhado com o pensamento do Executivo e do Legislativo. O Executivo só funciona bem se tiver uma boa relação com a Assembleia Legislativa local, e aqui no Acre, vemos essa boa relação, o que é extremamente positivo e salutar. Os projetos de lei que surgem favorecem o espaço da junta comercial, trazendo grande satisfação e alegria. Isso reafirma a importância de um Estado democrático de direito mais forte e eficaz, respondendo à s necessidades da sociedade local e nacional. É muito gratificante ver a realidade do Acre nesse sentido.”

Ao final do encontro, Nicolau Júnior presenteou Gregória Benário, em representação aos demais presidentes das Juntas Comerciais, com um porta-joias feito em marchetaria, arte que é exposta em todo o Poder Legislativo Acreano.

Sessão desta quinta…23 de mai…

Texto: Andressa Oliveira