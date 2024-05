A música:

Um Trem Pras Estrelas

Cazuza, óbvio.

Versos fundamentais

//Num trem pras estrelas

//Depois dos navios negreiros

//Outras correntezas (os navios negreiros não acabaram, percebe? —- J R Braña B. )

(…)

//Eu vou dar o meu desprezo

//Pra você que me ensinou

//Que a tristeza é uma maneira

//Da gente se salvar depois

(…)

Ouça…Linda demais…A letra, então!

PS: nem tá frio, mas só as notícias assustaram todo mundo e hoje pela tarde-noite as ruas ficaram e seguem vazias…Todo mundo em casa ou nos bares fechados…Rio Branco reclama do calor, mas não combina com frio…Se assusta até com as previsões….Música e letra lindas demais essas, né???

PS 2: apostas encerradas…

J R Braña B.