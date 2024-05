A iniciativa, que se estenderá até 14 de junho, visa aumentar a cobertura vacinal e proteger todas as crianças menores de cinco anos contra a doença. Para a imunização, os pais devem levar seus filhos a uma unidade básica de saúde (UBS) com a caderneta de vacinação.

A poliomielite é uma doença infectocontagiosa aguda causada pelo poliovírus, que pode resultar em paralisia muscular dos membros inferiores de forma assimétrica e irreversível. Em casos graves, a doença pode levar a óbito. A vacinação é a principal forma de prevenção.

A vacinação é essencial para reduzir o risco de reintrodução do poliovírus no Brasil, onde a doença foi eliminada desde 1994. O estado irá realizar a vacinação simultaneamente.

Renata Quiles, coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI), ressalta a importância e o momento especial da campanha: “Esta campanha vem em um momento especial para a transição da gotinha, sendo a última campanha de gotinha prevista no calendário a partir de 2024. Estamos otimistas que será uma campanha bem bonita, garantindo a imunização das nossas crianças contra essa doença tão perigosa, que é a poliomielite. Nossas coberturas vacinais têm melhorado discretamente após a pandemia, mas ainda estamos abaixo dos parâmetros ideais de proteção”.

Atualmente, o Brasil está em transição para substituir as duas doses de reforço da vacina oral poliomielite (VOP) por um reforço com a vacina inativada poliomielite (VIP). A previsão é que essa medida seja adotada no segundo semestre de 2024.

Público-alvo e esquema vacinal

O público-alvo da campanha são crianças menores de cinco anos. As aplicações serão feitas conforme a avaliação do cartão de vacinação. O esquema vacinal para menores de um ano prevê três doses injetáveis, administradas aos 2, 4 e 6 meses. As crianças de 1 a 4 anos que já completaram esse esquema devem receber a dose oral da vacina, conhecida como gotinha.

Em 2023, no Acre, 85,5% das crianças menores de um ano foram vacinadas contra a poliomielite.

Sintomas da Poliomielite

A maioria das pessoas infectadas pelo poliovírus não apresenta sintomas ou manifesta sintomas leves, semelhantes aos de outras doenças virais, tais como:

Febre;

Mal-estar;

Dor de cabeça;

Dor de garganta e no corpo;

Sintomas gastrointestinais (náuseas e vômitos);

Constipação (prisão de ventre);

Espasmos;

Rigidez na nuca;

Meningite.

Luana Lima da Sesacre