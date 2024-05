O bispo Oscar Ojea, exigiu que o governo de extrema-direita de Javie Milei entregue aos refeitórios populares as cinco mil toneladas de alimentos compradas durante a gestão do governo anterior(de Alberto Fernández) e que estão retidas desde que assumiram o poder. A informação é do Página 12 e está também na imprensa brasileira desta segunda, 27.

–Nos preocupa a perda da sensibilidade social frente a um direito primário, como é o direito ao alimento, expressou o chefe do Episcopado, que exigiu a abertura dos depósitos.

(…)

Grifo meu: o governo de extrema-direita da Argentina já entrou fracassado…Agora com a igreja católica o empurrando contra a parede por sua insensibilidade social, a tendência é ir perdendo o respeito/credibilidade da maioria da população…

Grifo meu 2: 5 mil toneladas de alimentos comprados pelo ex-presidente estão enfurnados num depósito e milhares de pobres argentinos, que comiam em refeitórios populares, estão passando ainda mais privações. O caldeirão começa ferver na Argentina.

J R Braña B.