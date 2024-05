Na última semana, famílias Sem Terra de todas as regiões do Paraná se organizaram para arrecadar alimentos em suas áreas de acampamentos e assentamentos. Além dos alimentos frutos da Reforma Agrária Popular, também separam alimentos não perecíveis, água, produtos de limpeza e higiene, roupas e cobertores para partilhar em solidariedade com as famílias em situação de vulnerabilidade, tanto no Paraná, quanto no Rio Grande do Sul.