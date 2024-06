Numa reunião fechada no Vaticano o Papa Francisco usou o termo ‘frociaggine‘ para reclamar que era preciso impor limites para evitar ‘que haja o risco de alguém que é gay escolher o sacerdócio e acabar por levar uma vida dupla.’

O Papa teria dito, segundo a imprensa italiana, que estaria havendo, nos seminários – excesso de viadagem, e usou a palavra ‘frociaggine’, que é muito forte e abusiva na Itália em relação aos gays.

Um dos principais jornais do país, o Corriere della Sera, disse que contatou com fontes que participaram da reunião, que disseram que Francisco, por não ter o italiano como idioma nato (ele é argentino e, portanto, seu idioma nato é o Español) pode não ter tido a noção exata do significado pejorativo da palavra frociaggine.

Em tempo: no final do ano passado, o Vaticano autorizou a benção a casais homossexuais, justificando que ‘as pessoas que procuram o amor e a misericórdia de Deus’ não devem ser sujeitas a ‘uma análise moral exaustiva’.

Em tempo 2: nem nas reuniões fechadas do Vaticano é confiável falar o que se pensa….Sempre há um X-9…

Em tempo 3: A palavra ‘frociaggine’ é um termo pejorativo em italiano que se refere de maneira depreciativa à homossexualidade, aproximadamente traduzido como ‘viadagem’ em português do Brasil. É derivado de ‘frocio,’ que é um insulto altamente ofensivo para um homem gay em italiano. O sufixo ‘-aggine’ adiciona um sentido de zombaria ou desprezo à palavra, tornando ‘frociaggine’ um termo usado para depreciar ou insultar alguém associando-os de maneira negativa ao comportamento homossexual.



J R Braña B.