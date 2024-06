O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) realiza nesta segunda-feira, 10, a inauguração do Espaço Multiuso Manuel Hipólito de Araújo, na Escola São Francisco de Assis I.

O espaço possui arquibancadas com capacidade para 154 pessoas sentadas, onde serão realizadas atividades de recreação, jogos educativos, atividades esportivas, teatro, cinema, música, festas e folguedos populares, além de reuniões com a comunidade.

Data: 10/06

Hora: 9h30

Local: Escola São Francisco de Assis I Rua São Sebastião, nº 524 – Bairro Nova Estação – Rio Branco/AC

(sec de com)

