O Dia Nacional da Imunização visa chamar a atenção para a importância das vacinas, tanto para o indivíduo como para a saúde coletiva. Com esse intuito, o GdA, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), neste domingo, 9 jun, reforça as ações para incentivar a população a manter a caderneta de vacinas atualizada.