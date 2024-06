GdA – Um espaço voltado para o esporte e cultura foi entregue, na manhã desta segunda-feira, 10, na Escola São Francisco de Assis I, em Rio Branco. Com um investimento de R$ 890,8 mil, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), inaugurou o Espaço Multiúso Manuel Hipólito de Araújo, que vai atender quase 200 alunos da rede estadual de ensino, como também a comunidade em geral. O governador Gladson Cameli esteve presente no evento, que celebra não só a educação, mas reforça a cultura do estado.

(…)