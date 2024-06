A Câmara Especial Preparatória do Processo Eleitoral (CEPPE) do Conselho Superior – CONSU, homologou através do Edital Complementar n.º 06, referente ao EDITAL n.º 01/CEPPE/2024 e publicado nesta quarta-feira (12.06), os nomes dos membros da Comissão Eleitoral Central e das Comissões Locais, responsáveis pela condução do processo de consulta para o cargo de Reitor(a), em cada Campus e Reitoria.

Acesse aqui o EDITAL COMPLEMENTAR n.º 06 – REFERENTE AO EDITAL n.º 01/CEPPE/2024