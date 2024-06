O pesquisador da South Dakota State University (EUA), Izaya Numata, e a representante da agência espacial dos Estados Unidos (Nasa), Vanessa Martin, visitaram o Campus Floresta da Ufac, em Cruzeiro do Sul, na segunda-feira, 10.

O objetivo da visita foi apresentar os resultados preliminares do desenvolvimento do projeto “Monitoring forest carbon dynamics in response to disturbances in the Southwestern Amazon”, financiado pelo Programa Nasa/Usaid Servir, desenvolvido pela South Dakota State University, em parceria com a Ufac.

A produção de um banco de dados histórico de estoque de carbono florestal para todo o Estado do Acre, é o principal produto do projeto. O programa também aborda a emancipação e proteção de populações vulneráveis, como ribeirinhos e indígenas, com destaque para as mulheres.

A equipe visitante foi recebida pelo pesquisador do Campus Floresta da Ufac, Antonio Willian Flores de Melo, pelo Assessor da Reitoria, Marcelo Siqueira, e pelo diretor do Centro Multidisciplinar (CMULT).

Ufac