O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) comemora 61 anos de instalação neste sábado, 15 de junho. Para marcar seu aniversário, foi realizada sessão solene no Palácio da Justiça, nesta sexta-feira, 14, com entrega da medalha Ordem do Mérito do Judiciário, apresentações musicais e o fechamento da cápsula do tempo, que será aberta daqui a 29 anos, em 2053, com mensagens da nossa geração para o futuro.

A sessão foi conduzida pela presidente do TJAC, Regina Ferrari, com a participação das desembargadoras e desembargadores da Corte: Eva Evangelista, Samoel Evangelista, Denise Bomfim, Waldirene Cordeiro, Laudivon Nogueira e Nonato Maia. Os três magistrados Elcio Mendes, Luís Camolez e Júnior Alberto justificaram suas ausências.

Também compuseram a mesa de honra representantes dos poderes públicos e das seguintes instituições: o governador Gladson Cameli, o vice-presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Pedro Longo, o desembargador Marcos Alaor, representando o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), e o advogado Harlem Souza, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Acre (OAB/AC).

Mas, para prestar homenagens ao TJAC estavam presentes representantes e integrantes do Tribunal de Contas do Estado (TCE), da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), da Procuradoria-Geral do Estado (PGE/AC), Associação dos Magistrados (Asmac), Bombeiro Militar, do Centro Universitário do Norte (Uninorte), da Justiça Federal, Polícia Federal e Cível e Associação dos Notários e Registradores do Estado do Acre (Anoreg/AC).

Em seu discurso, a desembargadora-presidente do TJAC falou sobre as pessoas que contribuíram e continuam a construir a Justiça no estado. Ela citou as iniciativas de aproximação do Judiciário com a população afastada dos centros urbanos, com uso das tecnologias, por meio dos Pontos de Inclusão Digital (PidJus) e agradeceu as servidoras, servidores, magistradas e magistrados, poderes, instituições, colaboradores e todos que seguem com a Justiça na promoção de direitos.

“Hoje comemoramos 61 anos de instalação do TJAC. Aqui celebramos os avanços que aqueles protagonistas daqueles 15 de junho de 1963 jamais poderiam imaginar. Saímos de processos manuscritos, das máquinas de escrever, de processos costurados com agulha e linha. Hoje temos computadores de última geração e trabalhamos em processos completamente digitais, avançamos cada vez mais para entregar a nossa lida para os irmãos que tem fome e sede de Justiça. A justiça não para. Não para de Rio Branco à Rodrigues Alves, de Rio Branco à Santa Rosa, de Rio Branco à Marechal Thaumaturgo e agora se estendendo com Pontos de Inclusão Digital para várias aldeias indígenas e para vários locais de difícil acesso. Agradecemos a todos e a todos que contribuem para o caminhar dessa linda história, que torna nossa Justiça cada vez mais humana, célere, fraterna e acolhedora”

Emanuelly Falqueto / Fotos: Elisson Magalhães Comunicação TJAC