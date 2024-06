1ª mentira: O CFM é completamente alinhado ao bolsonarismo por Raphael Câmara Medeiros Parente, um fervoroso apoiador de Bolsonaro. Confira o artigo dele na Folha de São Paulo de 3 de junho de 2024. Resolução do CFM que proíbe matar bebê de nove meses é contra a tortura – 02/06/2024 – Opinião – Folha (uol.com.br)

2ª mentira: baseado numa reportagem do Globo de 14 de junho de 2024, temos uma informação importante sobre “Aborto legal: o papel imprescindível da assistolia fetal segundo a presidenta da Comissão Nacional Especializada em Violência Sexual e Interrupção Gestacional, sem a qual a interrupção tardia da gravidez não seria viável, conforme recomendado pela OMS. Aborto legal: o que é a assistolia fetal e por que os médicos a consideram importante? (globo.com) 3ª mentira: segundo a reportagem da CNN de 2 de outubro de 2023, embora o cérebro esteja desenvolvido por volta das 16 semanas, o sistema nervoso continua em fase de maturação. Conforme o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, até aproximadamente 24-25 semanas, o feto não possui a capacidade de sentir dor, conforme afirmam especialistas globais, incluindo o próprio Colégio Americano de Obstetrícia.

4ª mentira: O nascimento de bebês com 5 meses no Reino Unido chamou atenção global por diversos motivos. Nascidos com 22 semanas e 5 dias, pesando 500 gramas, eles enfrentaram 0% de chance inicial de sobrevivência. Submeteram-se a 6 cirurgias e 25 transfusões, além de lidar com infecções, problemas oculares, hemorragias cerebrais e pulmonares. A sobrevivência deles é extraordinariamente rara, mostrando a seriedade da situação.

5ª mentira: comparar crianças com fetos é uma comparação injusta e enganosa. Nikolas está usando essa comparação de maneira desonesta para se opor à interrupção da gravidez resultante de estupro, o que pode levar algumas pessoas a mal-entendidos.

6ª mentira: veja como essa ideia é absurda: até 22 semanas, eu sou considerada vítima de estupro. Com 22 semanas e 1 minuto, sou rotulada como criminosa e assassina.

7ª mentira: Ele é desonesto ao usar o termo “criança” para assustar. Não se trata de querer matar crianças; todos valorizamos crianças. Há uma distinção significativa entre um feto de 22 semanas e uma criança já nascida, especialmente porque o cérebro do feto ainda não está formado. Esta lei foca na interrupção de gravidez em casos de estupro, não em aborto geral, embora possamos considerar ampliar o debate para abordar o aborto todo. O objetivo não é promover o aborto, mas discutir a criminalização do ato.

8ª mentira: você já deve ter percebido que a comparação entre um feto e uma pessoa já nascida é enganosa. Em um momento do vídeo, ele faz uma comparação inapropriada não com um bebê, mas com uma mulher que já é mãe. Estamos discutindo a interrupção de gravidez de mulheres vítimas de estupro, não de pessoas já nascidas. Sua desonestidade é evidente ao continuar essa comparação inadequada com mulheres que já são mães.

9ª mentira: Nikolas sempre fala besteira e neste vídeo não foi diferente. Cientificamente, a castração química não resolve nada, mas apoio penas mais severas para estupradores. O problema no nosso país é a impunidade, não há falta de leis. Pessoas cometem crimes porque têm certeza de que não serão punidas. Poucos países adotam a castração química, que é anticientífica e ineficaz. Em alguns lugares, ela até aumentou os casos de estupro. A solução não é prisão perpétua ou penas de 30 anos, mas evitar que os estupros aconteçam.

10ª mentira: Nikolas afirma que as mulheres mentem sobre estupro, o que é muito grave. Ele é uma preocupação séria.

11ª mentira: no vídeo, ele insiste em usar “criança dentro do ventre” em vez de “interromper a gravidez” ou “feto”, numa tentativa de assustar as pessoas com uma técnica manipuladora. É uma canalhice tentar controlar as mulheres dessa forma.

12ª mentira: mais tarde no vídeo, ele demonstra transfobia ao atacar Érica Hilton, que parece ser uma das suas preocupações centrais. Ele é lamentável.

13ª mentira: é possível interromper uma gravidez até 22 semanas, mas um dia depois não é mais permitido, o que não faz sentido, já que a mulher continua sendo vítima de violência.

14ª mentira: o pensamento de Nikolas é triste, mas reflete uma realidade preocupante em nosso país. Ele é uma figura influente no bolsonarismo e na extrema-direita, defendendo ideias chocantes com naturalidade, como visto no vídeo. O foco não é o aborto em si, mas sim mulheres vítimas de estupro. Ele propõe que essas mulheres e os médicos que as auxiliam sejam tratados como homicidas, eliminando qualquer possibilidade de não punição. O vídeo está sendo amplamente divulgado com informações não científicas, distorções e mentiras, difamando mulheres vítimas de estupro que desejam interromper a gravidez. Isso é especialmente grave quando essas mulheres são menores de idade e foram vítimas de abuso.

Análises colaborativas do jornalista e professor Clayson, pós-graduado em Filosofia Contemporânea pela PUC-Minas.