Fim de semana

Cidade segue sem opções de cultura e lazer…Não fossem os bares (que melhoraram nos últimos tempos) a coisa estaria pior.

Em Sena não há uma sala de cinema, uma arena igual a do Sesc em Rio Branco, para evento de teatros…

A juventude às traças…

O homem, a mulher, o jovem, a criança se tornam melhor com cultura…

…..

Disputa pela prefeitura

É o debate em Sena.

Três meses e meio para a eleição municipal e não se fala em outra coisa.

Alípio e Gehlen…

Gehlen e Alípio…

Em qualquer esquina, boteco, padaria, feira…

Virou Fla-FLU!

Nem poderia ser diferente.

…..

Na cidade e fora dela

Gehlen estava em Sena no fim de semana…

Alípio na zona rural…

E o prefeito?

Dizem que só aparece lá para terça…

Fica até quinta e depois se manda…

…..

Os Lira

Tornaram-se poderosos na cidade…

Fazenda…gado…

Comandam a secretaria de Educação e um mandato parlamentar.

Queriam ser o candidato escolhido do prefeito.

Fizeram até oração suplicando…

Não foram…

Falam na cidade em corpo mole deles no apoio a Alípio.

A gota d´água aconteceu no show que não aconteceu…

….

Mercado velho e rua do comércio

Envelhecidos.

Sem cuidados…!

Revitalizar e modernizar a rua Padre Egídio e o Mercado Velho(com um mirante para o Iaco) pra ontem!

Não é nova essa minha sugestão.

A falta de ação política e criatividade é irritante.

…..

Arborizar a cidade

Em Sena parece que o sol está mais próximo da cabeça da gente.

Como uma cidade pode ser agradável, moderna e bonita sem árvores nas avenidas?

Esgoto, calçada de pedestre e árvores…

Tão simples…

……

BR-364…O de sempre

Serviço mal feito…

Recuperação de amadores…

Sem critérios…

Sem fiscalização, é o que parece..

Um novo prefeito de Sena poderia ousar.

E assumir a BR-364 nos 60 km do Antimari à ponte do Caeté.

Com ajuda do Gov Federal e pedágio cobrado aos cofres do município.

Pensem nisso, candidatos!

…..

Até que enfim

A limpeza pública melhorou.

Nos últimos meses tomaram atitude.

A cidade está mais limpa.

Fiquei sabendo que a prefeitura receberá outros caminhões coletores de basura.

….

Estrada do Bonsucesso

Pelo amor de Deus…!

Tá quase intrafegável…!

Aliás, por que não viabilizar o anel viário de Sena Madureira por ali…?

…..

Beco da Ufac

Só em Sena Madureira mesmo!

….

Bem…

A disputa em Sena ainda nem começou…

E nós aqui vamos ficar de olho…

Claro, em Rio Branco também…

J R Braña B.