Publicado o resultado do concurso público do TJAC

O certame regulamenta o provimento de 91 vagas imediatas para o Judiciário acreano

Nesta segunda-feira, 17, a banca examinadora do Tribunal de Justiça lançou o resultado do concurso público. A consulta está disponível: clique aqui.

Conforme o cronograma estabelecido, as últimas atualizações ocorreram no dia 14, com a divulgação do Boletim de Desempenho, onde cada candidata ou candidato poderiam acessar suas notas. Também o resultado preliminar da avaliação de títulos.

Contudo, o edital segue em andamento para o cargo “Analista Judiciário – Direito”, na próxima quinta-feira, 20, será publicado o resultado da avaliação de títulos, convocação para avaliação biopsicossocial e procedimento de heteroidentificação.

Confira o calendário: