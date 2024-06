Presidente Lula envia carta ao bom jornalista Bernardo Mello Franco, e diz que não atenderá ao jornal por seu comportamento e perseguição durante os anos da Lava Jato.

Na verdade, o presidente deveria não somente recusar a entrevista, mas cortar os milhões e milhões que o governo federal (por meio da Apex do Jorge Viana, BB, Caixa, Petrobras, Basa, etc…transferem às organizações Globo)

Leia a carta

‘Prezado Bernardo,

Agradeço o convite para uma entrevista para o jornal O Globo em uma série sobre ex-presidentes da República. Seu convite destoa da censura imposta pelas Organizações Globo. Não confundo as organizações com as diferentes condutas profissionais de cada um de seus jornalistas.

Ao invés de ser analisada com isenção jornalística, a perseguição judicial contra mim foi premiada pelo O Globo. As revelações do site The Intercept foram censuradas, escondendo as provas de que fui julgado por um juiz parcial, em conluio com os promotores, que sabiam da fragilidade e falta de provas da sua acusação.

As próprias sentenças tão celebradas pela Globo são incapazes de apontar que ato errado eu teria cometido no exercício da presidência da República. Fui condenado por ‘atos indeterminados’.

Enquanto não for reconhecido e corrigido o tratamento editorial difamatório das Organizações Globo não será possível acolher um pedido de entrevista como parte de uma normalidade que não existe, pelos parâmetros do jornalismo e da democracia.

Luiz Inácio Lula da Silva’

Grifo meu: repito, se não cortar a grana que não é pouca, não adiantará nada…Agora mesmo o Grupo Globo(jornal, rádio e TV) comanda campanha para que o mercado indique o próximo presidente do BC…Por isso essa onda toda de que a economia não vai bem, bla bla blá…Tudo para pressionar o governo a nomear alguém do mercado para substituir o atual presidente do BC, que é um agente do mercado e terá seu mandato encerrado daqui mais uns dias.



J R Braña B.