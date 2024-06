Aleac -O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, cumpriu extensa agenda nesta terça-feira (18) em Brasília para debater melhorias e investimentos para o estado do Acre, como implantação de voos internacionais para o Peru, comércio bilateral e regularização fundiária.

Na primeira agenda do dia Gonzaga, juntamente com a deputada federal Antônia Lúcia, participou da 4ª Reunião da Diretoria Executiva da UNALE, onde foi debatido a realização da 27ª Conferência Nacional e outras pautas importantes.

“Aproveito para parabenizar a deputada federal Antônia Lúcia pelo empenho no Parlamento Amazônico e na UNALE. Também manifestei solidariedade ao Rio Grande do Sul pela enchente histórica que enfrentam, e discutimos a seca que o Acre enfrenta neste mês de junho. Propus reuniões para acelerar a regularização fundiária, que é essencial para nosso povo, e falamos sobre a necessidade de melhor assistência às estradas na região Norte”, disse o parlamentar.

Em seguida, às 12h, o presidente da Aleac também se reuniu com o ministro dos Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, e o secretário Nacional de Aviação Civil, Tomé Franca, na companhia do senador Alan Rick e deputado federal Roberto Duarte, para tratar da implantação de voos comerciais e de cargas do Acre para Pucallpa, no Peru.

“A reunião com o ministro e secretário serviu para fortalecermos as opções de transporte aéreo no Acre. Em parceria com o senador Alan Rick e o deputado federal Roberto Duarte, avançamos na ampliação de rotas e companhias aéreas no estado. Discutimos a possível atuação da empresa Peru Air para o Acre, conectando Pucallpa a Rio Branco e Cruzeiro do Sul com voos regulares de passageiros e cargas. O ministro assegurou total apoio para que a empresa inicie operações no Acre. Estamos confiantes de que em breve os acreanos terão mais essa opção de rota aérea à disposição”, disse o deputado.

Às 14h, Luiz Gonzaga participou do 1º Fórum de Deputadas e Deputados da Amazônia Legal, na Câmara Federal, representando o Legislativo acreano. O evento organizado pelo Parlamento Amazônico contou com a participação dos ministros das Cidades, Jader Barbalho, e e ministra do Orçamento e Planejamento, Simone Tebet.

Participaram também os deputados acreanos Manoel Moraes, Gelen Diniz, Tadeu Hassem, Afonso Fernandes, Antônia Sales e Chico Viga.

Gonzaga destacou a importância de vários temas, entre eles a integração comercial do Acre via estrada do Pacífico, questões ambientais, aéreas, regularização fundiária, entre outras pautas.

“A regularização fundiária é importante, pois temos na nossa região oportunidade muito grande de desenvolvimento. Está sendo construída uma fábrica de polpas de frutas que irá comprar frutas de fora porque nossos produtores não têm documentos da terra e não podem tirar empréstimos. O potencial agrícola do Acre é muito grande e precisamos da regularização fundiária para gerar emprego e renda para nosso povo. É importante manter a floresta em pé, mas temos que garantir o desenvolvimento”, disse.

Por fim, o parlamentar participou de reunião na Câmara Técnica Brasil/Peru para tratar sobre a relação comercial entre os dois países da América do Sul. Gonzaga defende um estreitamento do comércio bilateral para alavancar o desenvolvimento do Acre.

