O Ministério da Educação aprovou o envio de R$ 40 milhões para construir um novo campus universitário no Alto Acre, conforme anunciado pela reitora da UFAC, Guida Aquino, em suas redes sociais nesta quarta-feira (19). O investimento visa melhorar as condições de ensino e pesquisa na Universidade Federal do Acre, como parte dos esforços federais para fortalecer o ensino superior no estado.

