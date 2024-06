G1-Acre – A cidade de Rio Branco registrou um aumento de 13,8% no número de denúncias de violência contra idosos nos primeiros seis meses de 2024 na comparação com o mesmo período no ano passado.

De acordo com a diretoria municipal de Direitos Humanos, vinculada à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Sasdh), já foram feitas 74 mil denúncias em 2024, enquanto o mesmo período em 2023 finalizou em 65 mil notificações.

(…)