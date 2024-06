Com o KC & The Sunshine Band

A música é uma cobrança do começo ao fim…

Verso fundamental:

//Você me prometeu dias e dias

//You promised me days and days

(…)

Noite em Bariloche…

Vale o balanço….

(…)

Em tempo: Sim, Gabriel é o meu vizinho predileto…, veja aqui



J R Braña B.